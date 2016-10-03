В Умани хасиды празднуют иудейский Новый год

Это "урожайный" период для местных жителей, который сдают своим квартиры паломникам в аренду втридорога. Многие хасиды останавливаются в палаточном городке.

Со 2 по 4 октября больше 30 тысяч хасидов в Умани (Черкасская область) празднуют Новый год — 5777-й по иудейскому календарю. На могилу цадика Нахмана приезжают евреи со всего мира, однако большая часть паломников прибывает из Израиля и США.

Фотокорреспондент Радiо Свобода Сергей Коровайный подготовил фоторепортаж о том, что происходит в это время в Умани.

Как можно узнать из репортажа, местные жители зарабатывают на иностранных паломниках торговлей и сдачей квартир в аренду. Говорят, что цены на товары сильно завышены, а большинство продавцов указывают на ценниках стоимость в долларах. Многие хасиды останавливаются в палаточном лагере и устраивают там импровизированные концерты с пением под гитару.

Рош Ха-Шана (еврейский Новый год) считается одним из важнейших иудейских праздников. Согласно верованиям, именно в этот день на Небесах выносится решение, кому жить в следующем году, а кому умирать и делается соответствующая запись в "Книге Жизни". С этого дня начинаются десять дней молитв и раскаяния, называемые "Дни трепета" или "Десять дней раскаяния", заканчивающиеся Йом-Киппуром ("День покаяния и отпущения грехов").

Паломники будут находиться в Умани 27 сентября – 7 октября, а сам праздник Рош Ха-Шана (иудейского нового года) в этом году приходится на 3-4 октября.