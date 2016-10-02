В Умань съехалось рекордное количество хасидов

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Паломники прибыли в Украину для празднования иудейского Нового года.

Иудеи встречают 5777 год МВД Украины

На празднование иудейского праздника Рош Ха-Шана вприбыло около 40 тысяч хасидов, сообщает "24 канал".

В городе, где похоронен основатель брацлавского хасидизма Ребе Нахман, паломники начали празднование иудейского нового года.

Хасиды верят, что встреча Рош Ха-Шана на могиле Нахмана приносит счастье на весь год.

Рош Ха-Шана (еврейский Новый год) считается одним из важнейших иудейских праздников. Согласно верованиям, именно в этот день на Небесах выносится решение, кому жить в следующем году, а кому умирать и делается соответствующая запись в "Книге Жизни". С этого дня начинаются десять дней молитв и раскаяния, называемые "Дни трепета" или "Десять дней раскаяния", заканчивающиеся Йом-Киппуром ("День покаяния и отпущения грехов").

Напомним, по по состоянию на утро 27 сентября, для празднования иудейского нового года в город Умань Черкасской области уже прибыли более 2,5 тысяч паломников-хасидов.

Как сообщается на официальном сайте Национальной полиции, публичную безопасность во время празднования иудеями 5777 Нового года в Умани будут обеспечивать 450 сотрудников полиции.

Паломники будут находиться в Умани 27 сентября – 7 октября, а сам праздник Рош Ха-Шана (иудейского нового года) в этом году приходится на 3-4 октября.

Умань является местом паломничества, поскольку в этом городе похоронен духовный наставник хасидов – раввин Нахман.

В прошлом году, на празднование Рош Ха-Шана в Умань приехало рекордное количество иностранных гостей - 29 490 человек.