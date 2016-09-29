В Умань прибыли израильские полицейские для обеспечения правопорядка в период иудейского нового года

Отряд израильской полиции уже несет в Умани службу совместно с украинскими правоохранителями.
Как сообщает пресс-служба ГУ НП в Черкасской области, отряд израильских стражей порядка уже начал свою миссию, и будет нести вместе с украинскими полицейскими службу в местах компактного проживания массово прибывающих в Умань паломников-хасидов.
Как отметил пресс-секретарь полиция Израиля Михаэль Зингерман, прибывший в Украину в составе отряда, основной задачей каждого полицейского является защита интересов иностранных граждан и местных жителей, а также своевременное предупреждение правонарушений.
Напомним, по по состоянию на утро 27 сентября, для празднования иудейского нового года в город Умань Черкасской области уже прибыли более 2,5 тысяч паломников-хасидов.
Как сообщается на официальном сайте Национальной полиции, публичную безопасность во время празднования иудеями 5777 Нового года в Умани будут обеспечивать 450 сотрудников полиции.
Паломники будут находиться в Умани 27 сентября – 7 октября, а сам праздник Рош а-Шана (иудейского нового года) в этом году приходится на 3 – 4 октября.
Умань является местом паломничества, поскольку в этом городе похоронен духовный наставник хасидов – раввин Нахман.
В прошлом году, на празднование Рош А-Шана в Умань приехало рекордное количество иностранных гостей - 29 490 человек.ZN.UA