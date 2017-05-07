В Украину не пустят аккредитованных на "Евровидение" журналистов, незаконно посещавших Крым - Геращенко

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Советник главы МВД прокомментировал отказ в праве российскому фотокорреспонденту в праве въезда в Украину.

Геращенко пообещал, что российских пропагандистов не будут пускать в Украину МВД Украины

Сотрудники российских медиа, которые посещали оккупированный Крым, нарушая украинское миграционное законодательство, не будут допущены на территорию Украины, заявил народный депутат от "Народного фронта", советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Никто из тех российских журналистов, кто аккредитован в Киеве на "Евровидение" и кто ранее нарушал государственную границу Украины, незаконно посещая украинский Крым, не будет допущен на территорию нашей страны", – написал политик на своей странице в Facebook в ночь на воскресенье, 7 мая.

Таким образом, Геращенко прокомментировал отказ российскому фотокорреспонденту Раамилю Ситдикову в праве въезда в Украину.

Как сообщалось, украинские пограничники не пустили в страну фотожурналиста российских информагентств Russia Roday и "РИА Новости" Рамиля Ситдикова, который направлялся в Киев для освещения песенного конкурса "Евровидение-2017".

По данным сайта "Миротворец" Рамиль Ситдиков неоднократно нарушал правила пересечения украинской границы во время посещений оккупированного Крыма.