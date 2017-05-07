В Украину не пустят аккредитованных на "Евровидение" журналистов, незаконно посещавших Крым - Геращенко

Советник главы МВД прокомментировал отказ в праве российскому фотокорреспонденту в праве въезда в Украину.
"Никто из тех российских журналистов, кто аккредитован в Киеве на "Евровидение" и кто ранее нарушал государственную границу Украины, незаконно посещая украинский Крым, не будет допущен на территорию нашей страны", – написал политик на своей странице в Facebook в ночь на воскресенье, 7 мая.
Таким образом, Геращенко прокомментировал отказ российскому фотокорреспонденту Раамилю Ситдикову в праве въезда в Украину.
Как сообщалось, украинские пограничники не пустили в страну фотожурналиста российских информагентств Russia Roday и "РИА Новости" Рамиля Ситдикова, который направлялся в Киев для освещения песенного конкурса "Евровидение-2017".
По данным сайта "Миротворец" Рамиль Ситдиков неоднократно нарушал правила пересечения украинской границы во время посещений оккупированного Крыма.ZN.UA