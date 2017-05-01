В Украину на "Евровидение" прибыли участники почти из 20 стран – ГПСУ

Государственную границу за три дня пересекли более 200 конкурсантов и членов их команд.

Конкурсанты и гости "Евровидения" прибывают в Украину Eurovision.tv

В Государственной пограничной службе Украины рассказали про интенсивное оформление участников песенного конкурса "", которые прибывают в страну.

"В течение трех суток в Украину прибыло более 200 участников и членов команд конкурса почти из 20 стран мира", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

По данным пограничников, наибольшее количество участников и членов команд прибывает через пункты пропуска для воздушного сообщения "Борисполь" и "Киев". Еще одна команда прибыла через автомобильный пункт пропуска "Платоново", расположенный на Одесщине.

В Госпогранслужбе считают, что 70% участников и гостей "Евровидения" будет прибывать в Украину через пункты пропуска для воздушного сообщения. Еще 20%, по мнению пограничников, воспользуются автомобильными пунктами пропуска. А 10% попадет в страну через железнодорожные пункты пропуска.

Пропуск участников "Евровидения-2017" осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины в приоритетном порядке. При этом применяются те же технологические принципы, которые были применены во время других масштабных международных мероприятий, таких как "Евро-2012".

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла украинка Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017", станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году.

Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O. Torvald.