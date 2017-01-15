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В Украину из России пришли две женщины с ребенком и попросили убежища

15 января в 13:57

В России две украинки по происхождению подвергались постоянным гонениям за этническую принадлежность.

Стена на границе с РФ_12
Из России люди идут пешком в Украину и просят убежища
facebook.com/yatsenyuk.arseniy
В международном пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области две гражданки России попросили статус беженцев в Украине, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Во время прохождения пограничного контроля к пограничникам обратились 47-летняя гражданка России и ее 20-летняя дочь, также гражданка России, прибывшие из соседней страны пешком с маленьким ребенком.

В ходе беседы женщины рассказали, что в связи с украинским происхождением и украинским гражданством внучки, в России они не могли трудоустроиться и не получали должной медицинской помощи. "Устав от постоянных притеснений за этническую принадлежность, они были вынуждены просить статуса беженцев, поскольку опасались за свою жизнь и жизнь ребенка", - говорится в сообщении пресс-службы.

После оформления соответствующих документов гражданок России направили в Государственную миграционную службу в Харьковской области.

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В пункте пропуска "Новые Яриловичи" (Черниговская область) 46-летний гражданин России подал заявление о желании получить статус беженца в Украине. Он заявил, что является блоггером, за свою активную гражданскую деятельность и религиозные предпочтения он подвергся преследованиям в России.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия граждане Украина
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