В украинских аэропортах отменят сообщения на русском языке

Сотрудники аэропортов будут общаться с пассажирами только на украинском и английском языках.

Русским туристам и местным малороссам придется выучить украинский или английский Андрей Товстыженко, ZN.UA

Вся информация, которая размещается в аэропортах Украины на электронных табло, вывесках, указателях или озвучивается через громкоговорители, должна быть на украинском и английском языках, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян.

"Никакого русского языка не должно быть. Это не только вопрос употребления государственного языка – это вопрос самоуважения, в первую очередь. Так же и работники аэропортов при общении с пассажирами должны использовать украинский или английский языки", - подчеркнул министр инфраструктуры.

Также он напомнил, что согласно закону о декоммунизации, должна произойти смена названий предприятий и учреждений, которые имеют отпечаток советчины: "Это в большей степени касается Укрзализныци, потому что еще есть ряд станций, которые носят советские названия. Но если аэропорт имеет терминал, склад, или хотя бы кафе, в названии которых прослеживается советский след, это должно быть изменено до 1 декабря. Это вопрос принципиальный".

Министр инфраструктуры Украины обратится с соответствующей просьбой ко всем авиакомпаниям, которые осуществляют авиаперевозки в Украине, использовать исключительно английский и украинский языки. Отдельный вопрос – транслитерация украинских названий на английском языке. Министерство инфраструктуры Украины выступит с соответствующей инициативой о рассмотрении и урегулировании этого вопроса на уровне Кабинета министров.

В июле спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что Верховная Рада завершила свою часть декоммунизации, переименовав 1012 населенных пунктов.

В сентябре Министерство образования и науки Украины своим приказом обязало работников министерства использовать на работе исключительно государственный язык.