В Украине завершился осенний призыв на срочную службу

С каждым годом усиливается тенденция уклонения от срочной службы, отмечают в Генштабе.

Нынешней осенью в ряды ВСУ и прочих вооруженных структур призвали около 14 тысяч человек

В Украине завершился осенний призыв на срочную военную службу , за время которого призвали 13 тысяч 908 человек,

рассказал начальник отдела комплектации Генерального штаба Валерий Дендебера в эфире "5 канала".

Вместе с тем, по его словам, с каждым годом усиливается тенденция уклонения от срочной службы.

"По результатам прошлого призыва более 300 000 человек, граждан в возрасте от 20 до 27 лет, подлежащих призыву в соответствии с указом, не явились в воинские части ... Если человек поставил подпись в повестке и не прибыла в призывного места, здесь уже человек подпадает под уголовную ответственность со сроком заключения до трех лет ", - отметил представитель Генштаба ВСУ.

Напомним, 4 октября в Украине начался осенний призыв на срочную военную службу. Он включал в себя два этапа - прохождение призывной комиссии и отправка в воинские части.

Согласно решению Кабинета Министров Украины, в октябре-ноябре 2016 года в ряды ВСУ и прочих военных формирований планировалось призвать 13 908 человек.