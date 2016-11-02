В Украине завершилась 6-я волна демобилизации, на фронте в АТО остались только контрактники

ВСУ отныне должны быть полностью обеспечены воинами-контрактниками.

На фронте в Донбассе остаются только военнослужащие-контрактники Андрей Проць, ZN.UA

В Украине сегодня, 2 ноября, завершился процесс увольнения в запас военнослужащих, призванных в Вооруженные силы Украины в ходе шестой волны мобилизации. Об этом президенту доложили министр обороны и начальник Генерального штаба ВСУ.

Исключение составляют лишь те военнослужащие, которые проходят лечение или в отношении которых проводится служебное расследование.

"Отныне ни одного мобилизованного на фронте, в зоне АТО нет. И Вооруженные силы Украины полностью должны быть обеспечены добровольцами, воинами-контрактниками, хорошо подготовленными, мотивированными, обученными и обеспеченными", - отметил в свою очередь главнокомандующий, президент Петр Порошенко.

В течение 2016 года президент подписал указы об увольнении в запас военнослужащих, призванных в армию во время четвертой, пятой и шестой волны частичной мобилизации в 2015 году. Таким образом, как только будет уволен последний из шестой волны, на фронте останутся только контрактники.

Ранее президент заявлял о том, что на сегодняшний день не намерен объявлять седьмую волну частичной мобилизации. В то же время советник президента Юрий Бирюков отмечал, что в случае обострения ситуации в Донбассе в Украине могут объявить седьмую волну мобилизации, на которой под призыв попадут в первую очередь военнослужащие, имеющие за плечами опыт боевых действий в АТО.