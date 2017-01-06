В Украине заработала система упрощенной регистрации лекарств из ЕС и США

В Минзраве уверяют, что это позволит расширить ассортимент препаратов и лишит коррупционеров некоторых возможностей нажиться.
Ранее процедура занимала 1-2 года. Производители, которые хотели ускорить его, были вынуждены соглашаться на коррупционные схемы. Поэтому они часто не хотели регистрировать в Украине лекарства из-за сложности процесса и коррупционной составляющей. В Минздраве считают, что упрощенная система ликвидирует возможность для коррупции и позволит расширить ассортимент лекарственных препаратов, которых в Украине сегодня зарегистрировано около 10 тысяч.
Ранее в Минздраве пообещали, что в 2017 году подешевеют больше тысячи наименований лекарств. В первую очередь речь идет о препаратах для людей с сердечно-сосудистыми болезнями, бронхиальной астмой и сахарным диабетом.ZN.UA