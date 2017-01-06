В Украине заработала система упрощенной регистрации лекарств из ЕС и США

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В Минзраве уверяют, что это позволит расширить ассортимент препаратов и лишит коррупционеров некоторых возможностей нажиться.

В Украине начала работать упрощенная система регистрации лекарств. Андрей Товстыженко, ZN.UA

Минюст зарегистрировал и опубликовал приказ Миндрава №1245, который нацеленв Украине. Как сообщает Минздрав на официальной странице в Facebook, отныне лекарства, зарегистрированные в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде и ЕС могут "зайти" в Украину за 17 дней.

Ранее процедура занимала 1-2 года. Производители, которые хотели ускорить его, были вынуждены соглашаться на коррупционные схемы. Поэтому они часто не хотели регистрировать в Украине лекарства из-за сложности процесса и коррупционной составляющей. В Минздраве считают, что упрощенная система ликвидирует возможность для коррупции и позволит расширить ассортимент лекарственных препаратов, которых в Украине сегодня зарегистрировано около 10 тысяч.

Ранее в Минздраве пообещали, что в 2017 году подешевеют больше тысячи наименований лекарств. В первую очередь речь идет о препаратах для людей с сердечно-сосудистыми болезнями, бронхиальной астмой и сахарным диабетом.