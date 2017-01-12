В Украине запретили российский телеканал "Дождь"

Телеканала "Дождь" формально остается последним независимым российским каналом. Однако даже там поддерживают оккупацию Крыма.

Телеканал "Дождь" запретили в Украине за "крымнашизм" Дождь

Национальный совет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "" сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.

"В частности, в эфире данного телеканала административная граница между Херсонской областью и АР Крым изображалась как граница между Украиной и РФ", - сказал в ходе заседания Нацсовета.

По его словам, на протяжении 2016 года Нацсовет неоднократно фиксировал нарушения украинского законодательства со стороны телеканала. В частности, в его эфире присутствовала российская реклама, а журналисты телеканала незаконно посещали аннексированный Крым с территории России.

Большинство российских телеканалов были запрещены еще в 2014 году во время активной фазы агрессии РФ против Украины.

В марте 2014 года крупнейший украинский провайдер кабельного телевидения "Воля-кабель" исключил из своей сетки вещания "Первый канал" российского телевидения, заменив его "Дождем" - последним независимым телеканалом на России.