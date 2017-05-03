В Украине запретили российский сериал, который хотели выдать за белорусский

Телеканал "Интер" пытался показать фантастическую историю о том, как рота сталинской армии за полчаса подбила 22 танков гитлеровской армии.

Госкино пресекло попытку "Интера" устроить в эфире победобесие Новости Донбасса

отказало телеканалу "Интер" в государственной регистрации и выдачи государственного удостоверения сериалу "Танкист".

Как напомнили в Госкино, в Украине запрещена трансляция фильмов, произведенных юрлицами и физлицами государства-агрессора после 1 января 2014 года.

"Госкино отказало в выдаче прокатного удостоверения сериалу "Танкист", показ которого был анонсирован на одном из телеканалов Украины. Попытка правообладателя выдать российский продукт за белорусский не прошла", - написал председатель Госкино Филипп Ильенко на своей странице в Facebook.

Ранее в СМИ сообщалось, что телеканал "Интер" планировал показать 9 мая 2017 года сериал "Танкист", в котором рассказывается фантастическая история о том, что рота сталинской армии в 1941 году за полчаса подбила 22 танков гитлеровской армии.