В Украине запретили еще семь российских сериалов

Госкино запретило трансляцию фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора.

Госкино запретило семь сериалов из РФ telegraf.com.ua

Государственное агентство Украины по вопросам кино приняло решение аннулировать государственное удостоверение на право распространения и демонстрирования, и отменить государственную регистрацию семи телесериалов производства РФ.

"Запрет распространяется на телесериалы "Второй шанс", "Жизнь рассудит", "Сломанные судьбы", "Мезальянс", "Чужие дети", "Ищу мужа" и "Я подарю тебе любовь"", - говорится в сообщении пресс-службы Госкино в Facebook.

В сообщении отмечается, что решение на запрет сериалов произошло на основании ст.15 закона Украины "О кинематографии" (представление субъектом кинематографии недостоверных сведений в документах).

Указанные телесериалы были произведены и/или впервые обнародованы (продемонстрированы) после 1 января 2014 года. В соответствии со ст.15-1 закона "О кинематографии", Госкино запретило трансляцию фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, которые не содержат популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, но произведены и/или впервые обнародованы после 1 января 2014 года.

Ранее сообщалось, что Госкино отменило государственную регистрацию на сериалы "Недотрога" и "Я дарю тебе счастье", а также запретило за российскую пропаганду 11 фильмов и сериалов.

Напомним, в июне прошлого года в Украине вступил в силу запрет на российские фильмы и сериалы. Согласно закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины", под запрет распространения и демонстрации попадают фильмы, а также сериалы, которые популяризируют или пропагандируют органы государства-агрессора или их отдельные действия, которые создают положительный имидж работников государства-агрессора или работников советских органов государственной безопасности, которые оправдывают или признают правомерным оккупацию территории Украины. Запрет на трансляцию, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, распространяется, если они произведены после 1 августа 1991 года. При этом запрет не касается информационных и информационно-аналитических программ.