В Украине запретили еще один сериал

Госкино объяснило запрет несоответствием сериала требованиям закона Украины "О кинематографии".
Государственное агентство Украины по вопросам кино приняло решение аннулировать государственное удостоверение на право распространения, демонстрирования и отменить государственную регистрацию на сериал "Я дарю тебе счастье ".
"В помещении Государственного агентства Украины по вопросам кино состоялось заседание Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино относительно телесериала "Я дарю тебе счастье" на предмет соблюдения требований законодательства Украины в сфере кинематографии, а именно на выявление признаков распространения недостоверной информации с целью нивелирования законодательных требований в сфере кинематографии", - говорится в сообщении пресс-службы Госкино в Facebook 10 ноября
В Госкино объяснили запрет несоответствием сериала требованиям закона Украины "О кинематографии".
Ранее сообщалось, что Госкино отменило государственную регистрацию на сериал "Недотрога".
Ранее Госкино запретило за российскую пропаганду 11 фильмов и сериалов.
Напомним, в июне прошлого года в Украине вступил в силу запрет на российские фильмы и сериалы. Согласно закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины", под запрет распространения и демонстрации попадают фильмы, а также сериалы, которые популяризируют или пропагандируют органы государства-агрессора или их отдельные действия, которые создают положительный имидж работников государства-агрессора или работников советских органов государственной безопасности, которые оправдывают или признают правомерным оккупацию территории Украины. Запрет на трансляцию, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, распространяется, если они произведены после 1 августа 1991 года. При этом запрет не касается информационных и информационно-аналитических программ.ZN.UA