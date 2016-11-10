В Украине запретили еще один сериал

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Госкино объяснило запрет несоответствием сериала требованиям закона Украины "О кинематографии".

Госкино запретило сериал "Я дарю тебе счастье" telegraf.com.ua

Государственное агентство Украины по вопросам кино приняло решение аннулировать государственное удостоверение на право распространения, демонстрирования и отменить государственную регистрацию на сериал "Я дарю тебе счастье ".

"В помещении Государственного агентства Украины по вопросам кино состоялось заседание Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино относительно телесериала "Я дарю тебе счастье" на предмет соблюдения требований законодательства Украины в сфере кинематографии, а именно на выявление признаков распространения недостоверной информации с целью нивелирования законодательных требований в сфере кинематографии", - говорится в сообщении пресс-службы Госкино в Facebook 10 ноября

В Госкино объяснили запрет несоответствием сериала требованиям закона Украины "О кинематографии".

Ранее сообщалось, что Госкино отменило государственную регистрацию на сериал "Недотрога".

Ранее Госкино запретило за российскую пропаганду 11 фильмов и сериалов.

Напомним, в июне прошлого года в Украине вступил в силу запрет на российские фильмы и сериалы. Согласно закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины", под запрет распространения и демонстрации попадают фильмы, а также сериалы, которые популяризируют или пропагандируют органы государства-агрессора или их отдельные действия, которые создают положительный имидж работников государства-агрессора или работников советских органов государственной безопасности, которые оправдывают или признают правомерным оккупацию территории Украины. Запрет на трансляцию, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, распространяется, если они произведены после 1 августа 1991 года. При этом запрет не касается информационных и информационно-аналитических программ.