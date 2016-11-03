В Украине запретили еще один российский сериал

Сериал транслировался на телеканале "Украина".

В Госкино пояснили запрет несоответствием сериала требованиям закону Украины "О кинематографии" multtov.net.ua

Государственное агентство Украины по вопросам кино приняло решение аннулировать государственное удостоверение на право распространения и демонстрирования и отменить государственную регистрацию на сериал "Недотрога".

В сообщении пресс-службы Госкино отмечается, что решение по запрету сериала было принято после неоднократных жалоб граждан.

В Госкино также пояснили запрет несоответствием сериала, который транслировался на телеканале "Украина", требованиям закону Украины "О кинематографии".

Ранее сообщалось, Госкино запретило за российскую пропаганду 11 фильмов и сериалов.

Напомним, в июне прошлого года в Украине вступил в силу запрет на российские фильмы и сериалы. Согласно закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины", под запрет распространения и демонстрации попадают фильмы, а также сериалы, которые популяризируют или пропагандируют органы государства-агрессора или их отдельные действия, которые создают положительный имидж работников государства-агрессора или работников советских органов государственной безопасности, которые оправдывают или признают правомерным оккупацию территории Украины. Запрет на трансляцию, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, распространяется, если они произведены после 1 августа 1991 года. При этом запрет не касается информационных и информационно-аналитических программ.