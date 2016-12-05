В Украине во вторник слегка потеплеет, но будет снежить

Днем 6 декабря от 2° мороза до 3° тепла, на юге местами 4-7° тепла.

на большей части территории страны ожидается небольшой снег Василий Артюшенко, ZN.UA

В Украину из Скандинавии переместится порция более теплого и влажного воздуха, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью во вторник, 6 декабря, в северных областях Украины, а днем на большей части территории страны ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. В Украине, кроме Закарпатья и большинства южных областей, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, в карпатском регионе, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 9-14° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, на юге местами 4-7° тепла.

В Киевеожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.

В среду, 7 декабря, в старне без существенных осадков, лишь ночью в восточных областях, Приазовье и Крыму небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных и южных областях ночью 6-11°, днем 2-7° мороза; на остальной территории ночью 10-15° мороза, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях местами 16-18° мороза, днем 5-10° мороза.

В Киеве без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13° мороза, днем 6-8° мороза.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.