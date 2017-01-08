В Украине в авариях из-за непогоды погибли 5 человек

В полиции говорят, что жертвы появились из-за снега на дорогах.
Об этом сообщает пресс-слежба Национальной полиции Украины.
"За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибли пять и травмированы 45 граждан. Сложной по уровню аварийности остается ситуация в Винницкой, Кировоградской и Сумской областях", - говорится в сообщении.
Тем временем, в Украине "Укрзалізниця" сообщает о задержках поездов по всем направлениям. По данным компании, с 8:00 6 января до 8:00 7 января в работе задействовано 7200 железнодорожников и 14 снегоуборочных машин. Как сообщалось, в воскресенье, 8 января, по всей стране ожидаются сильные снегопады.ZN.UA