В Украине в авариях из-за непогоды погибли 5 человек

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В полиции говорят, что жертвы появились из-за снега на дорогах.

В Украине непогода привела к аварии. 112 Украина

Снег и метели вызвали аварии на дорогах Украины, в которых за минувшие сутки погибли 5 человек, а еще 45 были травмированы.

Об этом сообщает пресс-слежба Национальной полиции Украины.

"За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибли пять и травмированы 45 граждан. Сложной по уровню аварийности остается ситуация в Винницкой, Кировоградской и Сумской областях", - говорится в сообщении.

Тем временем, в Украине "Укрзалізниця" сообщает о задержках поездов по всем направлениям. По данным компании, с 8:00 6 января до 8:00 7 января в работе задействовано 7200 железнодорожников и 14 снегоуборочных машин. Как сообщалось, в воскресенье, 8 января, по всей стране ожидаются сильные снегопады.