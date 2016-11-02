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В Украине в 2017 году могут появиться платные концессионные автодороги – Омелян

2 ноября в 05:20

Инвесторы из Европы и Китая проявили "теоретическую заинтересованность". 

Дороги
Рядом с уже существующими дорогами могут появиться и хорошие, но платные
Первые концессионные дороги (построенные за счет частных инвесторов) могут появиться в Украине в 2017 – 2018 годах и будут строиться как альтернатива уже существующим автодорогам, заявил в эфире 5 канала министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Частные дороги (в Украине – ред) возможны, так называемые концессионные. Они могут строится только как альтернатива существующим бесплатным (дорогам – ред). Теоретические есть заинтересованность со стороны отдельных крупных европейских инвесторов и также со стороны Китая, которые готовы заходить на украинский рынок с этим предложением", - сказал Омелян. 

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Как сообщалось, новый и. о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак заявил, что готов работать максимально эффективно для кардинального улучшения состояния дорог в Украине, но для этого необходимо время.

Подробнее о работе Государственного агентства автомобильных дорог Украины читайте в статье ""Укравтодор": перезагрузка" Андрея Вадатурского в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: 5 канал
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