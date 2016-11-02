В Украине в 2017 году могут появиться платные концессионные автодороги – Омелян

Инвесторы из Европы и Китая проявили "теоретическую заинтересованность".

Рядом с уже существующими дорогами могут появиться и хорошие, но платные

Первые концессионные дороги (построенные за счет частных инвесторов) могут появиться в Украине в 2017 – 2018 годах и будут строиться как альтернатива уже существующим автодорогам, заявил в эфире 5 канала министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Частные дороги (в Украине – ред) возможны, так называемые концессионные. Они могут строится только как альтернатива существующим бесплатным (дорогам – ред). Теоретические есть заинтересованность со стороны отдельных крупных европейских инвесторов и также со стороны Китая, которые готовы заходить на украинский рынок с этим предложением", - сказал Омелян.

Как сообщалось, новый и. о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак заявил, что готов работать максимально эффективно для кардинального улучшения состояния дорог в Украине, но для этого необходимо время.

Подробнее о работе Государственного агентства автомобильных дорог Украины читайте в статье ""Укравтодор": перезагрузка" Андрея Вадатурского в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".