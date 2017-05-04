В Украине установится теплая погода, на западе и юге – дожди

В западных областях Украины сохранится неустойчивая погода. На остальной территории погоду будет определять теплая и сухая воздушная масса в поле повышенного давления.

В Киеве пока будет сухо и тепло ZN.UA

В пятницу, 5 мая, в западных областях Украины грозовые дожди, местами сильные дожди; на остальной территории без осадков, лишь днем в южной части отдельные небольшие дожди, грозы, сообщает

Ветер преимущественно восточный, 5-10м/с. Температура ночью 4-9°, на крайнем юге страны и местами в Прикарпатских областях 11-15°; днем 17-22°, на юге до 25°.

В Киеве – без осадков, температура ночью 7-9°, днем 20-22°.

В субботу, 6 мая, на большей части территории страны сохранится сухая погода, лишь на Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах небольшие дожди, местами грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° (в Сумской, Харьковской, Луганской областях 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°), на юге страны и Закарпатье 7-12° тепла; днем 19-24°.

В Киеве ожидается погода без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 21-23°.

Напомним, что по данным Центральной геофизической обсерватории, в апреле 2017 года средняя температура в Киеве составила 10,4° тепла, что на 1,7° выше климатической нормы.