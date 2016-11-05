В Украине существенно потеплеет в ближайшие два дня

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Только в восточных областях ночью возможны 1-6° мороза, днем - до 2-7° тепла.

В Украине 6-7 ноября значительно потеплеет Василий Артюшенко, ZN.UA

В ближайшие сутки ожидается падение атмосферного давления, усиление ветра и, кроме восточной части Украины, потепление до 8-13°, сообщает Укргидрометцентр.

Утром и днем в воскресенье, 6 октября, в Закарпатье и Карпатах очень сильные дожди, днем в западных, северных и центральных областях небольшой дождь; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13°, в южной части местами 14-16°, в восточных областях ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла.

В Киеве - ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура ночью 2-4° тепла, днем 8-10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 06 ноября самая высокая температура днем была 17,0° в 2013г., самая низкая ночью -13,4° в 1891г.

В понедельник, 7 ноября, в западных областях временами дождь, ночью в Карпатах и Закарпатье сильный дождь, на Левобережье ночью умеренный, днем местами небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Повышение температуры ночью до 6-11°, в восточных областях до 1-6° тепла, днем до 12-17°, в западных и восточных областях 8-13°.

В Украине 6-7 ноября значительно потеплеет Укргидрометцентр

В Киеве в понедельник, 7 ноября, без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-10º, днем 14-16°.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.