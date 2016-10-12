В Украине суррогатным алкоголем отравился 131 человек

Наибольшее количество жертв отравления зафиксировано в Харьковской области.

Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Украине выросло до 54 человек

По состоянию на утро 12 октября в Украине зарегистрировано 131 случай отравлений фальсифицированным опасным алкоголем, из которых 54 закончились летальным исходов.

Как сообщают в Держпродспоживслужбе, в Запорожской области отравились 17 человек, в Днепропетровской - 8, из них один умер, в Донецкой, Луганской, Житомирской и Николаевской областях суммарно отравились 19 человек, из них 13 умерли. Наибольшее количество отравлений зафиксировано в Харьковской области - 87, при этом умерло 40 жителей области. По данным судебно-медицинской экспертизы в Харьковской области метиловый спирт обнаружен в 29 умерших.

Напомним, 29 сентября, сотрудники "Альфы", харьковской прокуратуры и налоговой милиции задержали организаторов изготовления суррогатного алкоголя, из-за которого погибли десятки людей.

Правоохранители изъяли более четырех тонн технического спирта и оборудование для изготовления суррогата. ГФС вместе с правоохранителями отрабатывают не только каналы, по которым завозили спирт, но и места продажи продукции, которую успели распространить по Украине.

Позже первый зампредседателя ГФС Украины Сергей Билан сообщил, что метанол, из которого в Харькове делали суррогатный алкоголь поставляли с предприятия в Северодонецке Луганской области, а туда спирт попадал из РФ.

7 октября прокуратура объявила о подозрении предполагаемому посреднику в распространении суррогатного алкоголя.