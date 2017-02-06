В Украине стартовала регистрация на ВНО-2017

Основная сессия тестирования пройдет 23 мая по 16 июня.

Регистрация на ВНО продлится до 17 марта sat.ericginsberg.com

Регистрация продлится до 17 марта.

В Украине сегодня , 6 февраля 2016 года, в 10:00 стартовала регистрация на Внешнее независимое оценивание (ВНО) для выпускников школ и профессионально-технических учебных заведений.

Как сообщают в Министерстве образования и науки Украины, основная сессия тестирования будет проведена с 23 мая по 16 июня, дополнительная - с 3 по 12 июля.

Расписание тестрования в рамках основной сессии:

23 мая - украинский язык и литература;

25 мая – испанский, немецкий и французский языки;

29 мая – английский язык;

31 мая – математика;

2 июня – история Украины;

6 июня – русский язык;

8 июня – биология;

12 июня – география;

14 июня – физика;

16 июня – химия.

В 2017 году будут приниматься сертификаты тестирования как текущего года, так и предыдущего года.

При этом выпускники прошлых лет из 12 возможных для сдачи предметов обязательно сдают ВНО по украинскому языку и литературе, а еще три предмета могут выбрать самостоятельно, исходя из требования университетов. В то же время, выпускники школ 2017 года должны будут обязательно сдавать украинский язык и литературу, а также математику или историю Украины, которые будут им засчитаны в качестве выпускных экзаменов в школе.

Еще два предмета выпускники смогут выбрать самостоятельно и результаты одного из них также будут зачислены в качестве результатов школьных экзаменов.

Как свидетельствуют данные опроса ГО "ОПОРА" и фонда "Демократические инициативы", проведенного в мае 2016 года, системе ВНО доверяют 90% участников тестирования. По мнению подавляющего большинства участников тестирования (58%), ВНО должно оставаться основным критерием для поступления в вузы, тогда как 26% высказались в поддержку идеи возврата к старой системе экзаменов в вузы. 16% – не смогли ответить на этот вопрос.