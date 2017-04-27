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В Украине создадут 20 образцово-показательных райотделов полиции

27 апреля в 14:44

При поддержке Евросоюза попытаются сделать перезагрузку как с точки зрения полицейского персонала, так и с точки зрения всей материальной базы.

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Из 700 райотделов полиции 20 будут образцово-показательными
В рамках реализации проекта Евросоюза по поддержке реформы полиции в 2017 году создадут 20 образцово-показательных районных отделений полиции, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Мы официально начинаем проект реформы полиции в Украине, который реализуется при поддержке Евросоюза", - сказал Аваков в ходе презентации проекта в Киеве.

Министр рассказал, что проект будет реализоваться в трех областях страны: Львовской, Киевской и Харьковской.

"В 20 отделениях полиции в трех областях мы пытаемся сделать перезагрузку, как с точки зрения полицейского персонала, так и с точки зрения всей материальной базы, начиная от ремонта самого отделения, заканчивая транспортом и компьютерами", - пояснил Аваков.

Вместе с тем министр заметил, что 20 райотделов из 700 существующих в Украине – это только маленькая часть, и выразил надежду на то, что проект будет только стартом и через определенное время обновление коснется всех отделений полиции страны.

Проект реализуется совместно полицией Швеции, проектным офисом ООН, консультативной миссией ООН в Украине. Имплементация проекта рассчитана на 18 месяцев, бюджет составляет 6 млн евро.

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По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в декабре 2016 года реформу полиции считали успешной 28% украинцев, неуспешной - 65%. Количество тех, кто положительно оценивает это направление деятельности власти, уменьшилось с начала 2016 года в полтора раза.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги полиция Аваков
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