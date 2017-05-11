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В Украине сохранится прохладная погода и пройдут дожди

11 мая в 12:55

Погоду большей части территории будут определять атмосферные фронты. В субботу северный ветер принесет новую порцию холода.

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Василий Артюшенко, ZN.UA
В пятницу, 12 мая, в Украине ожидаются кратковременные дожди, лишь в большинстве южных областей без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-9° тепла, на юге до 11°; днем 13-18°, в южных и большинстве центральных областей 17-22°.

В Киеве ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 14-16°.

В субботу, 13 мая, - дожди, местами грозы, лишь ночью в южных и большинстве восточных областей без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 5-10° тепла, днем 11-16°; на Закарпатье и в южной части ночью 9-14°, днем 17-22°.

В Киеве - ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 12-14°.

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Напомним, что по данным Центральной геофизической обсерватории, в апреле 2017 года средняя температура в Киеве составила 10,4° тепла, что на 1,7° выше климатической нормы.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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