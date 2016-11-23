В Украине сохранится холодная погода, местами небольшой снег

В большинстве областей, кроме запада, среднесуточная температура будет ниже климатической нормы для этого периода.

Погода будет вполне зимняя, хотя зима еще не начиналась Андрей Товстыженко, ZN.UA

В четверг, 24 ноября, погоду в Украине будет определять гребень восточного антициклона. Осадки не прогнозируются, ветер юго-западный, 5-10 м/с, сообщает

Температура в западных регионах, а также в Одесской областях ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 2-7° тепла, на Прикарпатье и Закарпатье 8-12° тепла, на остальной территории ночью 2-8° мороза, на Левобережье местами 9-11° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве без осадков. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 1-3° тепла.

В пятницу, 25 ноября, ночью - без осадков, днем в западных, северных, центральных областях местами небольшой мокрый снег, на западе с дождем. На остальной территории - без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, в западных регионах и в Одесской области от 2° тепла до 3° мороза; днем 0-5° тепла, на Закарпатье 6-10° тепла, на севере Левобережья 1-3° мороза.

В Киеве ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.