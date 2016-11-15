В Украине сохранится холодная погода, местами мокрый снег

Погоду в Украине будет определять поле повышенного давления, юго-восточной и западной части - атмосферные фронты.

Синоптики прогнозируют новую порцию снега tovstyzhenko.com

В среду, 16 ноября, ночью в южной части Украины, днем в большинстве западных и восточных областей - небольшой мокрый снег , местами с дождем; на остальной территории без осадков, сообщат Укргидрометцентр.

Ветер южный (в южных и восточных областях северо-восточный), 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, в западных и северных областях 6-11°, в Карпатах 12-15° мороза; днем в стране от 3° мороза до 2° тепла, на юге до 6° тепла.

В Киеве без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица. Ветер южный , 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 0-2° мороза.

В четверг, 17 ноября, осадки не прогнозируются, лишь в западных областях местами небольшой мокрый снег и дождь.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, на крайнем западе и юге от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла, в южной части до 8°.

В Киеве без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица. Ветер южный , 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил, что 15-16 ноября в Украине ожидается снижение ночной температуры до 3-9 градусов мороза, на западе Украины - до 10-15 мороза, днем будет от 0 до -5 градусов. Кульбида отметил, что с 17 ноября начнется потепление, ночная температура поднимется до значений от нуля до нескольких градусов мороза, днем будет до 3-8 тепла.