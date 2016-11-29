В Украине сохранится холодная и снежная погода

Территория Украины останется в холодной воздушной массе, атмосферные фронты принесут небольшой снег в большинство областей, кроме юга.

Снег будет идти еще несколько дней Василий Артюшенко, ZN.UA

В среду, 30 ноября, в большинстве центральных, Харьковской областях, днем в западных, Житомирской и Киевской областях и Приазовье небольшой, на остальной территории - без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер северо-западный на Правобережье с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза, на крайнем западе 0-2° тепла.

В Киеве ночью без осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 2-4° мороза.

В четверг, 1 декабря, в западных, северных и большинстве центральных областей ночью небольшой, днем умеренный снег и мокрый снег, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных и северных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° тепла до 3° мороза, в восточной части ночью 8-13° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киеве ночью небольшой снег, днем умеренный снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.