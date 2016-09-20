В Украине сохранится холодная дождливая погода

Над территорией Украины, продолжит господствовать холодная и влажная воздушная масса, погоду будет определять поле пониженного давления и атмосферные фронты.

Синоптики еще обещают бабье лето, но оно наступит не на этой неделе Василий Артюшенко, ZN.UA

В среду, 21 сентября, в Украине, кроме юга, ожидается. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью на юге и востоке местами порывы 15-20 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью 3-8°, на побережье морей и крайнем востоке страны до 12° тепла, днем 11-16° тепла, в южной части и на Закарпатье до 18°.

В Киеве ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 12-14°.

В четверг, 22 сентября, кроме юга и востока, временами ожидается небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7° тепла, на побережье морей до 11°; днем 8-13° тепла, южных, восточных областях и на Закарпатье до 17°.

В Киеве прогнозируется небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 11-13°.

По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории, 18 сентября среднесуточная температура была ниже 15° и снизилась до 12,3°, что свидетельствует о приходе в столицу метеорологической осени.

Климатологи обсерватории определили, что нынешняя метеорологическая осень в Киеве началась на восемь дней позже климатической нормы. Раньше всего метеорологическая осень начиналась 25 августа 1993 года, а позже всего - 7 октября 1999 года.

"Несмотря на продолжающееся похолодание, киевлян в этом году еще ожидает бабье лето", - отмечается в сообщении Центральной геофизической обсерватории.