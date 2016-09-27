В Украине со среды немного потеплеет

Днем температура воздуха в некоторых областях прогреется до 21°.

Вскоре в Украине потеплеет Василий Артюшенко, ZN.UA

28 сентября на севере и крайнем востоке страны местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, в западных областях на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе местами заморозки 0-3°; днем 11-16° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области 17-21°.

В Киеве местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 28 сентября самая высокая температура днем была +29,3 в 1924 г., самая низкая ночью -1,2 в 1906 г.

29 сентября ночью в северных, местами в центральных и западных областях, днем в Украине, кроме западных областей и Одесской области, небольшие, местами умеренные дожди, кое-где возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12° (на востоке 2-7° тепла, на почве местами заморозки 0-2°); днем 12-17° тепла, в западных и большинстве южных областей 17-22°.

В Киеве ночью умеренный, днем небольшой дождь, возможна гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 15-17°.

27 сентября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях 15-19°, в Днепре возле Киева 15°.

Ранее метеорологи рассказали, когда в Украину придет "бабье лето". Температура с 30 сентября по 3 октября будет около +20...+25 градусов. Однако похолодание вернется уже 4 октября.