В Украине снова похолодает

В ближайшие сутки погоду в Украине еще будет определять относительно теплая и влажная воздушная масса. В среду температура снизится.

Стало известно, когда в Киеве похолодает и снова пойдет мокрый снег Василий Артюшенко, ZN.UA

Укргидрометцентр.

Во вторник, 8 ноября, ночью в Украине, днем в западных областях и на Житомирщине без существенных осадков, на остальной территории, в большинстве южных, центральных областей и на Харьковщине сильные, в Винницкой, Киевской и Черниговской областях небольшой дождь, сообщает

Ветер юго-западный, в западных и северных областях с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с, днем на юге и востоке порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в западных, северных и большинстве центральных областей 1-6° тепла, днем 4-9° тепла; на остальной территории ночью 6-11° тепла, днем 9-14°.

В Киеве – ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура ночью 3-5° тепла, днем 6-8°.

На среду, 9 ноября, синоптики прогнозируют временами дождь, в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях местами с мокрым снегом. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, порывистый.

Температура ночью в западных, северных и большинстве центральных областей от 2° мороза до 4° тепла, днем 1-7° тепла; на остальной территории ночью 4-10° тепла, днем 8-14°, на юге и востоке до 17°.

В Киеве временами дождь с мокрым снегом. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5°.

По данным Центральной геофизической обсерватории к 12:45 в понедельник, 7 ноября, температура в Киеве поднялась до 12,5°.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.