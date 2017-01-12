В Украине с начала эпидсезона от гриппа умерло 18 человек

Гриппом и ОРВИ переболели три миллиона человек, из них 65% - дети.

С начала эпидсезона от гриппа умерло 18 человек lentaregion.ru

Согласно статистике Министерства здравоохранения , с начала эпидемического сезона гриппом и ОРВИ в Украине заболело около трех миллионов человек, из них 65% - дети. Заведующая "Центром гриппа и ОРВИ" Министерства здравоохранения Украины Татьяна Дыхановская провела в Киеве пресс-конференцию, посвященную вопросам сезонной эпидемии гриппа и ОРВИ.

По словам Дыхановской, небольшое снижение заболеваемости связано с новогодними праздниками и каникулами в учебных заведениях.

"В первую неделю (января 2017 года – ред.) заболело почти 250 тысяч человек, из них 52% - это дети в возрасте до 17 лет. В настоящее время наибольший показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в Волынской области, наименьший – в Луганской. Мы ожидаем рост заболеваемости с середины января, когда дети вернутся в учебные заведения", - сообщила она

Состоянием на первую неделю января 2017 года от гриппа и ОРВИ в Украине умерло шесть человек, среди них один ребенок. Два летальных случая зарегистрированы во Львовской области, еще два – в Запорожской. Еще по одному такому случаю зафиксировано в Донецкой и Черкасской областях. Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 13 областях Украины.

Всего, начиная с осени 2016 года, от гриппа и ОРВИ в Украине умерло 18 человек, из них пять человек – дети. Прививки от гриппа сделали 104 тысячи украинцев, это меньше 0,2% населения страны.

Ранее главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская сообщила, что этой зимой в Украине будут циркулировать три штамма вируса гриппа. Новой эпидемии гриппа в Минздраве не ожидают. Вирусы старые и знакомые, ничего трагического в них нет.