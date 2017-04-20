В Украине разработали снайперскую винтовку под патроны стандарта НАТО

Общая длина нового оружия – 1,2 метра. Прицельная дальность – 2,5 километра.
Общая длина винтовки составляет 1200 мм, из них длина ствола – 750 мм. Прицельная дальность нового оружия – до 2,5 километров.
Винтовка под названием Rhino Hunter будет выпускаться под брендом Snipex, эксперты отмечают, что она похожа на известную американскую винтовку Barrett M82. Украинская снайперская винтовка уже поступила в подразделения силовых структур страны.
Разработкой Rhino Hunter занимался харьковский концерн ХАДО. Изначально было создано два прототипа: под советский калибр патрона 12,7х108 и под западный – 12,7х99 (первые цифры – калибр патрона, последние – длина гильзы). Но в конце концов было принято решение остановиться на западном варианте под патрон .50 BMG, поскольку Вооруженные силы в настоящее время активно внедряют стандарты НАТО в Украине.
Производители отмечают, что все элементы винтовки полностью изготовлена из украинских комплектующих. Стоимость новинки составляет около 150 тысяч гривень.
Напомним, ранее заместитель генерального директора по авиастроению и производству "Укроборонпрома" Владимир Коробов сообщил, что Украина будет производить американские винтовки М16. "У нас есть проект, в котором мы уже достаточно "глубоко" находимся. На сегодняшний день мы подписываем все необходимые для этого документы", - рассказал он.Народная армия