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В Украине разработали комплекс разведки и пеленгации "Тень"

3 октября в 22:50

Эта техника позволяет раскрывать шифрованные радиопередачи противника.

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В Украине восстанавливают производство современных радаров и комплексов разведки
politeka.net
На презентации разработок украинских частных компаний для представителей Министерства обороны, которая была проведена по инициативе государственной фирмы "Укринмаш", входящей в состав концерна "Укроборонпром", был представлен комплекс разведки и пеленгации "Тень".

"Особенностью данного комплекса являются широкие возможности по пеленгации как аналоговых, так и цифровых радиостанций. С помощью аппаратуры комплекса можно определять, перехватывать и записывать радиопередачи противника, а программное обеспечение и оборудование раскрывает шифрованные передачи", – говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

В концерне уточнили, что основными преимуществами комплекса "Тень" является более широкий диапазон, современная элементная база, высокая степень автоматизации при относительно небольшой стоимости, а также мобильность, которая позволяет осуществлять непосредственное сопровождение войск.

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Напомним, что ДК "Укроборонпром" передал 12 716 единиц вооружения и военной техники для силовых ведомств Украины за два года. Начиная с 3 квартала 2014 года украинская армия получила от "Укроборонпрома" 8 012 единиц новой и модернизированной техники и 4 704 единицы отремонтированных единиц.

Подробнее об особенностях перевооружения украинской армии читайте в статье Валентина Бадрака "Оборонно-Потемкинский Комплекс, или Об особенностях перевооружения нашей армии" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Укроборонпром
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Тэги Укроборонпром армия техника комплекс разведка
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