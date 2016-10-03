В Украине разработали комплекс разведки и пеленгации "Тень"

Эта техника позволяет раскрывать шифрованные радиопередачи противника.

В Украине восстанавливают производство современных радаров и комплексов разведки politeka.net

На презентации разработок украинских частных компаний для представителей Министерства обороны, которая была проведена по инициативе государственной фирмы "Укринмаш", входящей в состав концерна "Укроборонпром" , был представлен комплекс разведки и пеленгации "Тень".

"Особенностью данного комплекса являются широкие возможности по пеленгации как аналоговых, так и цифровых радиостанций. С помощью аппаратуры комплекса можно определять, перехватывать и записывать радиопередачи противника, а программное обеспечение и оборудование раскрывает шифрованные передачи", – говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

В концерне уточнили, что основными преимуществами комплекса "Тень" является более широкий диапазон, современная элементная база, высокая степень автоматизации при относительно небольшой стоимости, а также мобильность, которая позволяет осуществлять непосредственное сопровождение войск.

Напомним, что ДК "Укроборонпром" передал 12 716 единиц вооружения и военной техники для силовых ведомств Украины за два года. Начиная с 3 квартала 2014 года украинская армия получила от "Укроборонпрома" 8 012 единиц новой и модернизированной техники и 4 704 единицы отремонтированных единиц.

Подробнее об особенностях перевооружения украинской армии читайте в статье Валентина Бадрака "Оборонно-Потемкинский Комплекс, или Об особенностях перевооружения нашей армии" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".