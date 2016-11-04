В Украине представили новейший ракетный комплекс "Гром"

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Предприятия Днепропетровской области разработали современный оперативно-тактический комплекс, не привлекая государственных средств.

В Украине создали новую тактическую ракету Юрий Бирюков/Facebook

Украинское государственное предприятие "НПО "Павлоградский химический завод" совместно с Днепровским КБ "" разработали передовой ракетный оперативно-тактический комплекс "Гром", который готовят к испытаний.

Как сообщает "Радіо Свобода", об этом 3 ноября сообщили на Павлоградском химическом заводе. По словам гендиректора завода Леонида Шимана, создание "Грома" началось после закрытия проекта по созданию ОТК "Сапсан" в 2013 году. На разработку нового оружия предприятие не привлекало государственных средств, использовав кредитные ресурсы.

Как отметил гендиректор предприятия, сегодня у разработки уже есть иностранный заказчик, однако на заводе надеются, что ее производство будет заказано и для украинской армии.

"Украина, в свою очередь, могла бы приобрести этот комплекс для потребностей ВСУ в 6 раз дешевле. Поскольку проектирование опытных образцов осуществляется за счет средств заказчика и не требует бюджетных средств, то сегодня стоит вопрос о том, чтобы Минобороны Украины рассмотрело необходимость принятия комплекса на вооружение", – подчеркнул Шиман, добавив, что события в Крыму и Донбассе продемонстрировали потребность ВСУ в высокоточном оружии, способном поражать любые техногенные объекты, находящиеся на в тылу противника.

Накануне, 3 ноября, глава Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что боевой состав ракетных и артиллерийских подразделений ВСУ вырос в три раза по сравнению с уровнем 2014 года.

Напомним, 26 августа в Украине состоялись испытания нового ракетного комплекса на базе реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч". Рабочее название комплекса "Ольха". Он может рассматриваться как замена оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка", с улучшенными на порядок показателями точности попадания, нежели у "Точки". Все комплектующие для производства "Ольхи" – украинские.