В Украине посреди мая неожиданно пошел снег

Мокрый снег наблюдался в Черниговской, Сумской и Житомирской областях, а также в Киеве.

В Киеве 10 мая местами шел мокрый снег. Фотографии и видео природного явления наполнили соцсети. В столице по состоянию на обед облачно с прояснениями. Температура не поднималась выше 10 градусов, а выпавший снег таял на глазах. Необычные для мая осадки продолжались всего несколько минут.

Снег также был замечен в Крыму и Польше.

Синоптики предупредили о сильных дождях и граде в западных областях Украины. Ливни возможны в течение всего дня 5 мая.