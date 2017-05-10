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В Украине посреди мая неожиданно пошел снег

10 мая в 14:05

Мокрый снег наблюдался в Черниговской, Сумской и Житомирской областях, а также в Киеве.

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Фото Соцсети

В Киеве 10 мая местами шел мокрый снег. Фотографии и видео природного явления наполнили соцсети. В столице по состоянию на обед облачно с прояснениями. Температура не поднималась выше 10 градусов, а выпавший снег таял на глазах. Необычные для мая осадки продолжались всего несколько минут.

Снег также был замечен в Крыму и Польше.

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Синоптики предупредили о сильных дождях и граде в западных областях Украины. Ливни возможны в течение всего дня 5 мая.

По материалам: Українські новини
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Тэги снег Киев температура осадки природа
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