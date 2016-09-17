В Украине похолодает, местами заморозки

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Погоду большинства областей Украины будет определять холодный и сухой воздух. В Киеве – днем 16-18°.

На большей части территории Украины днем 17-22° dailymirror.info

На большей части территории Украины сохранится поле повышенного атмосферного давления, сформированное в сухом холодном воздухе, лишь в карпатском регионе и на юге повысится влажность и будет теплее, сообщает У кргидрометцентр

В ближайшие сутки, 18 сентября, в Прикарпатье, Карпатах и южной части Украины местами кратковременные дожди, грозы, температура ночью 8-13°, днем 17-22°, в Закарпатье ночью 11-16°, днем 23-25°. На остальной территории без осадков, температура ночью 4-9° тепла, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Луганской области на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, днем 13-18° тепла.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

В Киеве - без осадков, температура ночью 7-9°, днем 16-18°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 сентября самая высокая температура днем была +29,7 в 2015 г., самая низкая ночью +1,4 в 1958 г.

19 сентября – в южной части, Закарпатье и местами в Прикарпатье кратковременные дожди, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, в южной части и Прикарпатье 10-15°; днем 13-18°, на юге и в Закарпатье 19-22°.

В Киеве без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 14-16°.

17 сентября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях 17-23°, в Днепре возле Киева 20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, лето 2016 года было пятым среди самых жарких в истории Киева за всю историю наблюдений с 1881 года. Средняя температура воздуха календарного лета составила +21,4°, что на 2,7° превышает климатическую норму.