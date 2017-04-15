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В Украине под стражей находится 300 граждан РФ - Лутковская

15 апреля в 01:21

Список задержанных россиян отправлен российскому омбудсмену. 

заключенные
В Украине сотни заключенных россиян
gazeta.ru
Более 300 россиян находятся под стражей на Украине, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в эфире 5 канала. 

По ее словам, список задержанных россиян отправлен уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. 

"Я послала список из более 300 граждан России, которые сейчас находятся в местах несвободы на Украине и которыми она может быть заинтересована как омбудсмен", — сказала Лутковская. 

Украинский омбудсмен также попросила разрешения посетить 12 украинцев, содержащихся под стражей в России, среди которых журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко. Ответа от Москальковой Лутковская пока не получила. 

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Ранее Лутковская попросила российского омбудсмена инициировать перевод Клыха поближе к границе Украины. Российская коллега украинского омбудсмена пообещала содействовать в вопросах перевода украинца и доступа Лутковской к задержанным украинским гражданам в РФ. Лутковская также обратилась к омбудсмену РФ по защите прав Сущенко

По материалам: 5 канал
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Тэги Украина Россия Лутковская омбудсмен права граждане задержанный Москаль Сущенко
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