В Украине под стражей находится 300 граждан РФ - Лутковская

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Список задержанных россиян отправлен российскому омбудсмену.

В Украине сотни заключенных россиян gazeta.ru

Более 300 россиян находятся под стражей на Украине, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в эфире 5 канала.

По ее словам, список задержанных россиян отправлен уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

"Я послала список из более 300 граждан России, которые сейчас находятся в местах несвободы на Украине и которыми она может быть заинтересована как омбудсмен", — сказала Лутковская.

Украинский омбудсмен также попросила разрешения посетить 12 украинцев, содержащихся под стражей в России, среди которых журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко. Ответа от Москальковой Лутковская пока не получила.

Ранее Лутковская попросила российского омбудсмена инициировать перевод Клыха поближе к границе Украины. Российская коллега украинского омбудсмена пообещала содействовать в вопросах перевода украинца и доступа Лутковской к задержанным украинским гражданам в РФ. Лутковская также обратилась к омбудсмену РФ по защите прав Сущенко.