В Украине под стражей находится 300 граждан РФ - Лутковская

Список задержанных россиян отправлен российскому омбудсмену.
По ее словам, список задержанных россиян отправлен уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.
"Я послала список из более 300 граждан России, которые сейчас находятся в местах несвободы на Украине и которыми она может быть заинтересована как омбудсмен", — сказала Лутковская.
Украинский омбудсмен также попросила разрешения посетить 12 украинцев, содержащихся под стражей в России, среди которых журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко. Ответа от Москальковой Лутковская пока не получила.
Ранее Лутковская попросила российского омбудсмена инициировать перевод Клыха поближе к границе Украины. Российская коллега украинского омбудсмена пообещала содействовать в вопросах перевода украинца и доступа Лутковской к задержанным украинским гражданам в РФ. Лутковская также обратилась к омбудсмену РФ по защите прав Сущенко.5 канал