Топ Новости
<
>

В Украине ожидается ухудшение погодных условий

3 октября в 06:30

В западных, а также в Винницкой и Житомирской областях прогнозируют град.

погода, дождь
Погода в понедельник резко ухудшиться
Василий Артюшенко, ZN.UA
В понедельник, 3 октября в Украине ожидается ухудшение погодных условий: ветер, грозы, град, сильный ветер и туман.

"3 октября в западный, днем также в Винницкой и Житомирской областях местами порывы ветра и шквалы 15-20м/с, грозы и град, днем на Закарпатье и в Карпатах местами сильные дожди. Утром в стране, кроме западных областей, туман, видимость 200 – 500 метров", - сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Смотрите фото: Крупный град в Хмельницкой области повредил крыши домов и оставил ряд населенных пунктов без света

Ранее сообщалось, что в Украину пришло "бабье лето".

Напомним, ранее климатологи  определили, что нынешняя метеорологическая осень в Киеве началась на восемь дней позже климатической нормы. Раньше всего метеорологическая осень начиналась 25 августа 1993 года, а позже всего - 7 октября 1999 года.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Украина град осень гроза
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.94
EUR 28.95
Последние новости