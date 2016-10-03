В западных, а также в Винницкой и Житомирской областях прогнозируют град.

Погода в понедельник резко ухудшиться Василий Артюшенко, ZN.UA

В понедельник, 3 октября в Украине ожидается ухудшение погодных условий: ветер, грозы, град, сильный ветер и туман.

"3 октября в западный, днем также в Винницкой и Житомирской областях местами порывы ветра и шквалы 15-20м/с, грозы и град, днем на Закарпатье и в Карпатах местами сильные дожди. Утром в стране, кроме западных областей, туман, видимость 200 – 500 метров", - сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что в Украину пришло "бабье лето".

Напомним, ранее климатологи определили, что нынешняя метеорологическая осень в Киеве началась на восемь дней позже климатической нормы. Раньше всего метеорологическая осень начиналась 25 августа 1993 года, а позже всего - 7 октября 1999 года.