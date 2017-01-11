В Украине ожидается снег и небольшой мороз

Погоду в Украине будет определять поле пониженного давления и атмосферные фронты, перемещающиеся с юго-запада Европы.

Морозы ослабнут, с юга придет новый снежный циклон Василий Артюшенко, ZN.UA

В четверг, 12 января, в Украине ожидается небольшой снег, днем в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях умеренный мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега и гололед, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, в западных областях 10-15° мороза; днем 0-5° мороза, в восточных, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму от 1° мороза до 5° тепла.

В Киеве - небольшой снег. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6°, днем 1-3° мороза.

В пятницу, 13 января, в северных, западных, ночью и в восточных областях небольшой снег, днем на Закарпатье сильный снег; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2-7°, в южных, центральных, восточных областях и в Карпатах 8-13° мороза; днем в большинстве областей от 4° мороза до 1° тепла, на юге 1-5° тепла.

В Киеве - небольшой снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 1-3° мороза.

Ранее начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко, сообщила, что в Украине ожидается постепенное потепление к концу текущей недели и новое снижение температуры воздуха 18-19 января. "Следующее похолодание произойдет вследствие скандинавского антициклона. Но это похолодание будет менее глубоким, чем в начале января, морозы будут не такими большими - до минус 15-17 градусов", - сообщила Адаменко.