В Украине ожидается холодная неделя с заморозками и мокрым снегом

Большая часть территории страны останется под влиянием холодной воздушной массы.

Обещанного синоптиками потепления пока не ожидается Андрей Товстыженко, ZN.UA

Во вторник, 25 октября, в Украине без существенных осадков, лишь в северо-западных областях небольшой дождь, сообщает

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в восточной части порывы 15-20 м/с, Температура ночью 0-5° тепла, на Левобережье 1-6° мороза, днем 3-8° тепла; в западных и Одесской областях ночью 4-9° тепла, днем 7-12°, на Закарпатье и Прикарпатье до 16°.

В Киеве без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7° .

В среду, 26 октября, в западных, Винницкой, днем также в северных и Одесской областях ожидается дождь, местами сильный, на севере местами с мокрым снегом, на остальной территории - без существенных осадков.

Ветер южный с переходом в западной части на северный, 7-12 м/с, в восточной части и Приазовье кое-где порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от 3° тепла до 2° мороза, на Левобережье 3-8° мороза; днем 1-6° тепла, на крайнем юге и Закарпатье 7-12°; в западных областях ночью и днем 4-9° тепла.

В Киеве ночью без существенных осадков, днем дождь, местами с мокрым снегом. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 3-5°.

13 октября заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что постепенное повышение температуры в Украине возможно только с 23 октября. "Т.е. до конца месяца мы все-таки ожидаем незначительное повышение температуры", - сказал он.

По его словам, в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше многолетней средней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.