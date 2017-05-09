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В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне

9 мая в 07:00

Накануне наша страна отмечала День памяти и примирения.

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Украинцы отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне
Василий Артюшенко, ZN.UA
9 мая Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который пришел на смену "Дню победы" над фашизмом в Великой отечественной войне 1941-1945 годов, празднуемого в России и ряде других постсоветских государств. 

"День победы над нацизмом во Второй мировой войне" установлен как государственный праздник в результате принятия 9 апреля 2015 Верховной Радой Украины проекта закона № 2539 "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов". 

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Среди основных форм увековечения победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов определены, в частности: установление почетного караула у Вечного огня, могил Неизвестного солдата и Неизвестного матроса, возложение венков, цветов к памятникам и мемориалам, посвященным увековечению победы над нацизмом и памяти жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов; недопущения фальсификации истории Второй мировой войны 1939-1945 годов в научных исследованиях, учебно-методической литературе, учебниках, средствах массовой информации, публичных выступлениях представителей государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц; упорядочение, сохранение и сооружение памятников и памятных знаков в память участников и жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов, создание музеев, мемориальных комплексов, посвященных Второй мировой войне 1939-1945 годов. 

Накануне, 8 мая Украина отмечала День памяти и примирения.

По материалам: ZN.UA
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Тэги война память Украина
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