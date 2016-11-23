В Украине от гриппа умер первый пациент

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине пока не превышают эпидемические пороги.

Медики сообщили о первой смерти от гриппа torange.biz

В Украине зарегистрирована первая смерть отпосле начала эпидемиологического сезона 2016-2017 гг.

По данным Центра гриппа и ОРВИ Украинского центра по контролю и мониторингу заболеваний, летальный случай зарегистрирован в Сумской области.

С 14 по 20 ноября в Украине гриппом и ОРВИ заболело 170,2 тыс. человек. Из них 68,1% дети в возрасте до 17 лет.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области – 780,8 человек на 100 тыс. населения, самый низкий в Тернопольской – 213,8 человек на 100 тыс.

В целом показатель заболеваемости составляет 400,4 человек на 100 тыс., что на 6,3% больше, чем неделей ранее. По данным Центра гриппа и ОРВИ, показатели заболеваемости не превышают эпидемические пороги.

Ранее главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская сообщила, что этой зимой в Украине будут циркулировать три штама вируса гриппа. Новой эпидемии гриппа в Минздраве не ожидают. Вирусы старые и знакомые, ничего трагического в них нет.