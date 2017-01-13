В Украине осужден 31 российский военнослужащий - Матиос

Фактически обвинительные акты еще доставлены в суд в отношении 27 человек.

Матиос назвал количество осужденных военных РФ за время агрессии против Украины ZN.UA

сообщил заместитель Генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос.





За время войны в Донбассе осужден 31 военнослужащий Российской Федерации,

"У нас есть приговоры судей по военнослужащим РФ. Все видели Александрова и Ерофеева - они приговорены к 12 и 14 годам и не обжаловали эти приговоры, так как их обменивали. О чем это говорит? Они признали свою войну, и то, что принимали участие в агрессивной войне относительно нашего государства на территории нашего государства - это неоспоримые доказательства. И таких фактов, я бы мог привести много .... 57 человек приговорены, из них 31 - военный РФ - это приговоры украинского суда", - сказал он в эфире "5 канала".

Кроме того, по его словам, фактически обвинительные акты еще доставлены в суд в отношении 27 человек.

По данным главы СБУ Василия Грицака, в сентябре 2016 года, на оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей находилось от 4 до 6 тысяч кадровых военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.

Согласно оценке аналитика Stratfor Лорен Гудрич, численность российских войск, действующих в Донбассе, достигает размеров в 10 тысяч военнослужащих, которые действуют в составе трех-четырех армейских бригад. Общая численность вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР", при этом, остается неизвестной.