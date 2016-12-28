В Украине ощутили румынское землетрясение

В румынской зоне Вранча снова зафиксированы подземные толчки.

Украину снова зацепило румынское землетрясение dnevnik.hr

В Украине в ночь на среду, 28 декабря, ощущалось землетрясение , которое произошло в Румынии.

Оно зафиксировано в сейсмически активной румынской зоне Вранча, где были толчки магнитудой 5,4. Их отголоски также ощущались в Одессе, Кривом Роге, Киеве и других городах, сообщает ТСН.

Также информацией об ощущениях от землетрясения люди делятся в социальных сетях.

В прошлый раз землетрясение в Румынии было зафиксировано осенью этого года. Как сообщалось, румынское землетрясение 24 сентября ощущалось в соседних странах: Молдове и Украине - вплоть до Киева. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области тогда был зафиксирован толчок силой примерно 3-4 балла по шкале Рихтера.