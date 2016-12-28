В Украине ощутили румынское землетрясение

В румынской зоне Вранча снова зафиксированы подземные толчки.
Оно зафиксировано в сейсмически активной румынской зоне Вранча, где были толчки магнитудой 5,4. Их отголоски также ощущались в Одессе, Кривом Роге, Киеве и других городах, сообщает ТСН.
Также информацией об ощущениях от землетрясения люди делятся в социальных сетях.
#землетрясение трусит #Одесса pic.twitter.com/0aZ4m4Q2IN— Обычный ДнДз (@Faltfromoss) 27 грудня 2016 р.
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В прошлый раз землетрясение в Румынии было зафиксировано осенью этого года. Как сообщалось, румынское землетрясение 24 сентября ощущалось в соседних странах: Молдове и Украине - вплоть до Киева. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области тогда был зафиксирован толчок силой примерно 3-4 балла по шкале Рихтера.ТСН