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В Украине ощутили румынское землетрясение

28 декабря в 02:31

В румынской зоне Вранча снова зафиксированы подземные толчки. 

Землетрясение
Украину снова зацепило румынское землетрясение
dnevnik.hr
В Украине в ночь на среду, 28 декабря, ощущалось землетрясение, которое произошло в Румынии.

Оно зафиксировано в сейсмически активной румынской зоне Вранча, где были толчки магнитудой 5,4.  Их отголоски также ощущались в Одессе, Кривом Роге, Киеве и других городах, сообщает ТСН.

Также информацией об ощущениях от землетрясения люди делятся в социальных сетях. 

В прошлый раз землетрясение в Румынии было зафиксировано осенью этого года.  Как сообщалось, румынское землетрясение 24 сентября ощущалось в соседних странах: Молдове и Украине - вплоть до Киева. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области тогда был зафиксирован толчок силой примерно 3-4 балла по шкале Рихтера.

По материалам: ТСН
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Тэги Румыния землетрясение Украина Одесса Киев
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