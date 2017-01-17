В Украине официально зарегистрировано 1,3 миллиона семей переселенцев

Денежная помощь назначена 1 миллиону семей.

В Украине 1,3 млн. официальных переселенцев Facebook/Kateryna Zhemchuzhnykova

Министерство социальной политики по состоянию 16 января 2017 года зарегистрировало более 1,3 миллионов семей вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса, сообщает пресс-служба министерства.

"По данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взяты на учет 1 650 410 переселенцев или 1 329 425 семей из Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении министерства.

При этом, 1 123 964 семьи обратились за назначением денежной помощи, из них 1 037 360 такая помощь назначена.

Ранее председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что на полное восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса нужно более 20 миллиардов долларов.