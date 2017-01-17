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В Украине официально зарегистрировано 1,3 миллиона семей переселенцев

17 января в 04:35

Денежная помощь назначена 1 миллиону семей. 

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В Украине 1,3 млн. официальных переселенцев
Facebook/Kateryna Zhemchuzhnykova
Министерство социальной политики по состоянию 16 января 2017 года зарегистрировало более 1,3 миллионов семей вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса, сообщает пресс-служба министерства. 

"По данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взяты на учет 1 650 410 переселенцев или 1 329 425 семей из Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении министерства. 

При этом, 1 123 964 семьи обратились за назначением денежной помощи, из них 1 037 360 такая помощь назначена. 

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Ранее председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что на полное восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса нужно более 20 миллиардов долларов.

По материалам: ZN.UA
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