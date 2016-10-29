В Украине объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

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Гражданам рекомендовали не ходить под раскидистыми деревьями, а также держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач.

Украинцам рекомендовали не ходить под раскидистыми деревьями Андрей Товстыженко, ZN.UA

В субботу, 29 октября в Украине, кроме Закарпатской и Донецкой областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"ГСЧС Украины призывает граждан придерживаться элементарных правил безопасности, особенно во время пребывания на улице. Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - говорится в сообщении.

По данным Укргидрометцентра, погоду в Украине в ближайшие дни будет формировать антициклон и холодный воздух, перемещающийся с запада Европы.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплый", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.