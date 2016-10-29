В Украине объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Гражданам рекомендовали не ходить под раскидистыми деревьями, а также держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач.
"ГСЧС Украины призывает граждан придерживаться элементарных правил безопасности, особенно во время пребывания на улице. Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - говорится в сообщении.
По данным Укргидрометцентра, погоду в Украине в ближайшие дни будет формировать антициклон и холодный воздух, перемещающийся с запада Европы.
Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплый", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.ZN.UA