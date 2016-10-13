В Украине объявлено штормовое предупреждение, граждан попросили быть внимательными на улице

Спасатели призывают не ходить под развесистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач.

В Украине ожидаются сильные дожди pixabay.com

В связи с ухудшимся погодными условиями в Украине в четверг, 13 октября, объявили штормовое предупреждение. В Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской областях и городе Киеве местами сильный, в Черновицкой области очень сильный дождь с мокрым снегом, сообщает ГСЧС.

Ночью в центральных и южных, днем в восточных, Днепропетровской, Полтавской областях сильные, ночью и утром в Винницкой и Кировоградской областях – очень сильные дожди.

В целом в Украине порывы ветра 15-20 м/с, ночью в Приазовье 25 м/с.

Также 13 октября на акватории Черного моря высота волн 30-40 дм, на акватории Азовского моря порывы ветра 25-27 м/с и высота волн 15-20 дм.

Кроме того, из-за сильных осадков в реках ожидается поднятие воды:

- на реках бассейна Прута и Сирети (Черновицкая, Ивано-Франковская области) на 0,3-1,0 м;

- на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,5-1,5 м;

- на притоках Днестра в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областях – на 0,2-0,7 м;

ГСЧС призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности, особенно во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под развесистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждения", – призывают спасатели.

В ночь с 12 на 13 октября непогода обесточила более 270 населенных пунктов в 11 областях Украины. Основной удар стихии пришелся на Одесскую область. Утром 12 октября в курортном районе Аркадия в Одессе из-за сильных порывов ветра рухнул строительный кран, который повредил крышу ресторана, припаркованные автомобили, а также контактную сеть троллейбусов.

На Одесском морском вокзале из-за шторма затонула частная яхта Artemida. Согласно предварительным данным, жертв нет.