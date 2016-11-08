В Украине объявили штормовое предупреждение

Во многих областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В ряде областей Украины объявили штормовое предупреждение

В ряде областей Украины, на вторник, 8 ноября, объявили штормовое предупреждение.

"Днем 8 ноября в Харьковской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях ожидаются сильные дожди и порывы ветра 15-20 м/с; в Луганской и Донецкой областях порывы ветра 15-20 м/с", - сообщает ГСЧС.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.