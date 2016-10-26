В Украине объявили штормовое предупреждение

Граждан призвали придерживаться правил безопасности во время пребывания на улице.

По всей территории Украины порывы ветра 15-20 м / с

Утром 26 октября по всей территории Украины порывы ветра 15-20 м / с, в Донецкой области местами 25 м / с, сообщает ГСЧС со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

26 октября по Киеву утром порывы ветра 15-20 м / с.

"Именно поэтому ГСЧС Украины призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности, особенно во время пребывания на улице. Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - говорится в сообщении.

Также в службе напомнили, что в случае опасности стоит звонить "101".

13 октября заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, чтопостепенное повышение температуры в Украине возможно только с 23 октября. "Т.е. до конца месяца мы все-таки ожидаем незначительное повышение температуры", - сказал он.

По его словам, в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше многолетней средней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.