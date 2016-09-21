В Украине обнаружили сеть заведений игорного бизнеса из 5 тысяч пунктов

Игорный бизнес запрещен в Украине, однако это почти не влияет на его успешное функционирование.

Служба безопасности Украины выявила разветвленную сеть интернет-казино, которые предоставляли запрещенные законом услуги азартных игр и букмекерской деятельности.

"Организованная преступная группа длительное время действовала на территории всей Украины, включая временно оккупированные территории. Также дельцы работали в России, странах бывшего СССР и в Европе", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

По данным СБУ, только в Украине выявлено более пяти тысяч хорошо законспирированных пунктов оказания незаконных услуг.

Во время проведения следственных действий по 28-м адресам в офисных помещениях, а также по местам жительства лиц, причастных к преступлению, правоохранители изъяли почти одну тысячу современного компьютерного и серверного оборудования, документацию, игровые устройства и 7 млн грн наличными.

Также оперативники спецслужбы обнаружили замаскированный "колл-центр" на 400 рабочих мест с современным дорогим компьютерным оборудованием, который использовался для координации противоправной деятельности.

Игорный бизнес запрещен в Украине с лета 2009 года. Представители правительства Украины неоднократно заявляли о необходимости его легализовать.